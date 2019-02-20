В ходе протестов на Гаити задержали граждан США

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино подтвердил задержание граждан США на Гаити во время массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американцы были задержаны полицией Гаити.

Он также добавил, что Госдеп запросил консульский доступ к задержанным гражданам США.

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При это Палладино не уточнил число задержанных американцев.

Ранее СМИ сообщили, что жители Гаити митингуют против США и зовут Россию «на помощь».