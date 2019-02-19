Лидер «Джебхат ан-Нусры» впал в кому

Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры») Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа) впал в кому в результате осколочного ранения головы, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.

Сообщается, что аль-Джулани был ранен при взрыве в сирийском городе Идлиб 18 февраля, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Антакья на юге Турции и перенес операцию на голове.

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По его словам, доставленный в больницу является террористом Абу Мухаммадом аль-Джулани.

«Аль-Джулани поместили в отделение интенсивной терапии, его состояние тяжелое, он в коме», — добавил источник.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не мириться с присутствием террористов в Сирии.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.