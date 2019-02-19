Над четырежды изнасилованной школьницей надругался таксист

В Петербурге полиция расследует дело о групповом изнасиловании 17-летней школьницы пятью мужчинами, сообщает Piter.TV.

По предварительным данным, девушка в социальных сетях познакомилась с 27-летним мужчиной, который пригласил ее покататься на машине после уроков. При встрече он напоил девушку алкоголем и отвез к себе домой, где находились его трое знакомых. Мужчины воспользовались состоянием девушки и изнасиловали ее. После произошедшего хозяин квартиры вынес школьницу на улицу и оставил в сугробе.

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Девушку заметил проезжавший мимо 36-летний таксист, затащил ее в машину, изнасиловал, после чего оставил на автобусной остановке. Утром девочку заметили прохожие, которые вызвали скорую. Врачи констатировали у пострадавшей пневмонию из-за долгого нахождения на улице.

По данным источника, в изнасиловании обвиняется только таксист. 27-летний мужчина обвиняется по статье «оставление в опасности».