Власти Новой Земли рассказали о ситуации с нашествием белых медведей

На архипелаге Новая Земля в Архангельской области отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за нашествия белых медведей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Жиганшу Мусина.

«Режим ЧС на Новой Земле снят с 0 часов 19 февраля в связи с тем, что количество медведей сократилось — наблюдается 2-3 в отдалении. Угроза минимизирована», — отметил он.

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Также Мусин добавил, что на архипелаге продолжают предпринимать комплекс мер по контролю за ситуацией, в том числе круглосуточное патрулирование и контроль за свалками.

Ранее Мусин заявил, что медведи стали покидать населенные пункты, в том числе и из-за погодных условий.