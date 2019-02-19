В России стали реже заключать брак

По данным Минюста, в России за прошедшие пять лет граждане стали реже заключать браки, передает RT.

Так, в 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21% меньше показателей 2013 года — 1 226 353.

Также сократилось и число разводов: в 2013 году было 696 688 разводов, тогда как в 2018 — 613 042, что на 12% меньше.

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Как пояснил, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сокращение числа браков происходит из-за демографической ямы 90-ых годов.

«Нынешние молодые люди, условно 20-30 лет — это те, кто родился как раз в тяжелые 90-е годы и когда у нас был колоссальный провал по рождаемости», — сказал Крупнов.

Ранее Госдума приняла закон против фиктивных браков.