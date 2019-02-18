Экс-начальника ярославской колонии задержали по делу об избиении заключенного

Следственный комитет ходатайствует об аресте бывшего врио начальника колонии номер 1 Ярославской области и его экс-заместителя по делу об избиении заключенного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Как сообщили в ведомстве, по подозрению в организации преступления задержаны Дмитрий Николаев и Игит Михайлов.

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«Сегодня по подозрению в организации указанного преступления задержаны сотрудники системы ФСИН Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, ранее замещавшие должности врио начальника ФКУ ИК-1 и его заместителя соответственно (ч. 3 ст. 33, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сообщили в СК.

В октябре прошлого года рассказавший о пытках в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров вышел на свободу.