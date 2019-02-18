Названа причина изъятия из школ учебника по истории Крыма

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Крымский историк Андрей Мальгин заявил, что учебник по истории Крыма изъяли из-за того, что в нем была серьезная методологическая ошибка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в учебнике приводились неоднозначные факты о роли крымских татар во время Великой Отечественной войны.

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Также до этого члены Совета крымских татар рассказали, что данный учебник нарушает статью 282 российского Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.

Ранее сообщалось, что учебник по истории Крыма решили изъять из школ.