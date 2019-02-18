Стало известно о разрушениях в результате взрывов в Донецке

В результате взрывов в центре Донецка утром 18 февраля оказались повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом, передает ДАН.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, помимо газораспределительной станции повреждены также два оконных блока лестничного марша жилого дома.

Реклама

Ранее сообщалось, что представители миссии ОБСЕ прибыли на место взрыва в Донецке.

Утром 18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ. Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет. По версии представителя самопровозглашенной ДНР, взрывы произошли в результате атаки украинских беспилотников.

«Газета.Ru» следит за развитием ситуации в режиме онлайн.