Бастрыкин направил криминалистов в Петербург после обрушения здания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Петербург после обрушения здания университета, передает РИА «Новости».

Криминалисты должны установить полную картину произошедшего.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что обрушение в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге произошло из-за неправильного хранения стройматериалов и перегруза конструкций.

По его словам, те, кто занимался подрядными работами известны.