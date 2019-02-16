Названа причина обрушения в здании в Петербурге

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МЧС Санкт-Петербурга назвало предварительную причину обрушения перекрытий в здании исследовательского университета в Санкт-Петербурга, передает «Бумага».

Сообщается, что предварительная причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

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Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.

По данным администрации Центрального района Петербурга, под завалами находятся 21 человек.