Названа причина обрушения в здании в Петербурге
МЧС Санкт-Петербурга назвало предварительную причину обрушения перекрытий в здании исследовательского университета в Санкт-Петербурга, передает «Бумага».
Сообщается, что предварительная причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
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Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.
По данным администрации Центрального района Петербурга, под завалами находятся 21 человек.