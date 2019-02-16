В Кузбассе выпал черный снег

Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о черном снеге, который выпал в трех городах региона, передает «Би-би-си».

Жители Прокопьевска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого выкладывают фотографии черного снега в социальные сети.

По данным местных СМИ, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что, помимо промышленных предприятий, «свою лепту в это удовольствие вносят угольные котельные и выхлопы автотранспорта».