Украинский суд продлил арест Савченко и Рубана
Черниговский апелляционный суд продлил срок ареста депутата Верховной рады Украины Надежде Савченко и главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, которых обвиняют в подготовке теракта в Киеве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что срок заключения Савченко и Рубана продлили минимум на два месяца.
Реклама
После вынесения решения в зале суда возмущенные сторонники Савченко устроили скандал.
Ранее сообщалось, что на Украине нашли организаторов теракта, в котором должна была участвовать Савченко.