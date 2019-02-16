Украинский суд продлил арест Савченко и Рубана

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Черниговский апелляционный суд продлил срок ареста депутата Верховной рады Украины Надежде Савченко и главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, которых обвиняют в подготовке теракта в Киеве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что срок заключения Савченко и Рубана продлили минимум на два месяца.

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После вынесения решения в зале суда возмущенные сторонники Савченко устроили скандал.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли организаторов теракта, в котором должна была участвовать Савченко.