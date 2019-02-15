Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве

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Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео. Запись была опубликована в телеграм-канале Hue.

На кадрах можно увидеть, как люди собираются в большую толпу и направляются к заведению, рядом с которым случился инцидент.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка со стрельбой, в результате которого пострадал один человек. Позднее стало известно, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.