Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео. Запись была опубликована в телеграм-канале Hue.
На кадрах можно увидеть, как люди собираются в большую толпу и направляются к заведению, рядом с которым случился инцидент.
Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка со стрельбой, в результате которого пострадал один человек. Позднее стало известно, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.