Аэропорт Анадыря закрыли из-за непогоды

Московские и местные рейсы в аэропорту Анадыря перенесли на 18 февраля из-за мощного циклона, передает РИА «Новости».

Как отмечается, МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подхода циклона, в Анадыре ожидается ветер с порывами до 35-40 м/с и сильная метель.

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Согласно расписанию, в пятницу в Анадырь должны были прибыть рейсы из Внуково и Эгвекинота, эти же рейсы должны были вылететь из Анадыря.

В аэропорту уточнили, что информация по поводу отмененных рейсов будет дана утром 18 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов в США отменили две тысячи рейсов.