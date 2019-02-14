ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе обысков у них дома была изъята литература экстремистской направленности, компьютерная техника и средства связи.

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«Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отмечается в тексте сообщения.

В ФСБ уточнили, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в террористической организации.

Террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность «благотворительной организации», собравшей 10 млн для ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России