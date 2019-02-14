ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».
Как отмечается, в ходе обысков у них дома была изъята литература экстремистской направленности, компьютерная техника и средства связи.
«Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отмечается в тексте сообщения.
В ФСБ уточнили, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в террористической организации.
Террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность «благотворительной организации», собравшей 10 млн для ИГ (организация запрещена в России).
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России