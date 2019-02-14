В России изучат опыт Японии в борьбе с ожирением, где нельзя иметь талию более 90 см

Роспотребнадзор может рассмотреть опыт Японии в борьбе с ожирением, где незаконно иметь объем талии более 90 см, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ведомство в настоящее время изучает опыт других стран с высокой продолжительностью жизни.

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Она отметила, что в Японии действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов, а граждане в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. При этом, максимальная окружность талии у мужчин там составляет примерно 90 см, у женщин — 80 см, тогда как в США средний мужчина имеет талии около 102 см.

Отвечая на вопрос, могут ли подобные практики применяться в России, Попова заявила, что вопрос приемлемости эффективных практик для граждан России будет проработан.