Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию

В Бельгии возглавляющего военную контрразведку Клемента Ванденборре временно отстранили от должности из-за подозрений в шпионаже в пользу российской стороны. Об этом пишет De Morgen.

Отмечается, что отстранение от должности произошло после «многочисленных инцидентов, связанных с конфиденциальностью». При этом в настоящее время известно только об одном конкретном факте обвинений: Ванденборре якобы нарушил процедуру уничтожения конфиденциальных документов, использовав обычную бумагорезательную машину. Подробности других обвинений не приводятся.

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Издание объясняет произошедшее противостоянием между департаментами разведывательной службы и контрразведки, а также не исключает желание молодых сотрудников продвинуться по службе. Ванденборре отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что двух эстонцев осудили за шпионаж в пользу России.