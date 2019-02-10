Мужчина выжил после падения с 13 этажа благодаря весу в 130 кг

Мужчина выпал из окна на 13 этаже дома в Зеленограде и выжил благодаря своему весу в 130 кг. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как отмечается, пострадавшему стало плохо, и он открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Затем, по его словам, он задремал. Больше мужчина ничего не помнит.

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Соседи рассказали изданию, что житель Зеленограда упал на их кондиционер, а уже от него рухнул на асфальт.

Уточняется, что выжить мужчине помог снег и солидная жировая прослойка. Подчеркивается, что врачи не нашли у него ни одного перелома. Более того, он даже не потерял сознание.