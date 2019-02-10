Российских детей перевезли из Багдада в Москву бортом МЧС

Специальный борт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Ирака, передает ТАСС.

«Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что возраст детей от четырех до 13 лет.

Детей передадут родственникам и опекунам.

В декабре специальный рейс с 30 российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское.