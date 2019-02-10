В Белфасте сбежавшие из зоопарка шимпанзе погуляли и вернулись в вольер

В столице Северной Ирландии Белфасте трое шимпанзе сбежали из зоопарка на глазах посетителей, сообщает «Би-би-си».

Смотрители зоопарка заявили, что шимпанзе сделали импровизированную лестницу из большой ветки дерева, прислонив ее к стене. В момент побега животных недалеко от вольера находилась семейная пара с детьми. Они снимали весь побег с начала до конца.

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Посетительница Даниэль Монаган сказала, что они «не могли поверить», когда шимпанзе начали вылезать из вольера, а после подошли к ним на расстояние фута. Она боялась, что шимпанзе нападет на них, но животные вели себя «не агрессивно» и «просто смотрели».

«Мы полагаем, что деревья в их вольере были ослаблены в результате шторма, и поэтому они (шимпанзе. – «Газета.Ру») смогли сломать их и использовать в качестве лестницы», — сказал смотритель из зоопарка Алан Кернс.

Отмечается, что шимпанзе, побродив немного, сами вернулись в своей вольер.

Ранее сообщалось, что редкая красная панда сбежала из зоопарка Белфаста.