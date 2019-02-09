Глава Нацполиции Украины сделал заявление о нападении радикалов
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал нападение на отделение полиции в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он заявил, что ответные действия ведомства будут законными, но бескомпромиссными.
«Радикализация избирателей, сторонников — это не демократические принципы. Попытка штурма отделения полиции — кому это надо? Для кого эта картинка!», — отметил Князев.
Он подчеркнул, что в Нацполиции не принимают подобные предвыборные методы.
Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы пытались взять штурмом здание полиции. При нападавших были газовые баллончики, зеленка и ножи. Полицейские задержали хулиганов, а потом отпустили. Однако вскоре им на подмогу пришла еще группа людей. В результате инцидента были задержаны 40 человек.