Глава Нацполиции Украины сделал заявление о нападении радикалов

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал нападение на отделение полиции в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он заявил, что ответные действия ведомства будут законными, но бескомпромиссными.

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«Радикализация избирателей, сторонников — это не демократические принципы. Попытка штурма отделения полиции — кому это надо? Для кого эта картинка!», — отметил Князев.

Он подчеркнул, что в Нацполиции не принимают подобные предвыборные методы.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы пытались взять штурмом здание полиции. При нападавших были газовые баллончики, зеленка и ножи. Полицейские задержали хулиганов, а потом отпустили. Однако вскоре им на подмогу пришла еще группа людей. В результате инцидента были задержаны 40 человек.