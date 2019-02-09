«Конфликт труда и капитала»: эксперт об акциях «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/12145543/RTS2CBS9-pic905-895x505-42796.jpg">

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал очередную акцию «желтых жилетов» в Париже, в ходе которой один из участников потерял кисть руки. Об этом сообщает RT.

По его словам, это не обычный протест населения, которое не устраивает рост цен, полицейская жестокость и т.д.

Реклама

«Это фактически конфликт труда и капитала, который вылился на улицы. Западное общество в кризисе, европейское тоже в кризисе, как и французское», — отметил Почта.

Он добавил, что президент страны Эммануэль Макрон не способен понять причины происходящего.

«Макрон не тот человек, который способен решить проблему, он далек от населения, трудящихся и широких масс», — заключил Почта.

Ранее сообщалось, что одному из «желтых жилетов» оторвало кисть руки во время протестной акции.