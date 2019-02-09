Храм УПЦ захватили сторонники новой церкви на Украине

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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечается, это произошло при поддержке представителя Райгосадминистрации, а также в присутствии работников Нацполиции.

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Уточняется, что на дверях храма срезали замки.

«Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что «мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в Райгосадминистрацию», — рассказал священник Тернопольской епархии Михаил Костюк.

Подчеркивается, что сторонники ПЦУ объяснили свои действия тем, что община села решила перейти к новой церкви. При этом священнослужители УПЦ утверждают, что она остается верной ей и ее предстоятелю.

Ранее сообщалось, что на Украине сторонники ПЦУ избили настоятеля храма УПЦ.