Возросло число пострадавших при конфликте в самарской колонии

Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова заявила, что число пострадавших в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре возросло до 17 человек, передает РИА «Новости».

По ее словам, один из осужденных находится в отделении нейрохирургии с травмой головы, его состояние оценивается как среднетяжелое.

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Еще 16 заключенных проходят лечение в больнице ФСИН, у них нет колото-резаных ран, но пострадавшие жалуются на боли, добавила Гальцова.

Инцидент в самарской колонии №5 произошел после ужина в пятницу, 8 февраля. Между осужденными произошел конфликт, они подожгли матрасы в одном из отрядов. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось о 12 госпитализированных после конфликта в исправительном учреждении.