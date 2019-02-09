Небензя поблагодарил США за слежку за собой
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не обращает внимания на слежку американских спецслужб за собой и даже благодарен им «за защиту», передает ТАСС.
Отмечается, что таким образом он ответил на вопрос о том, беспокоит ли его слежка в Соединенных Штатах. По его словам, бывший постпред США при ООН Никки Хейли пошутила на тему слежки, сказав: «Василий, не волнуйся, ты очень хорошо защищен».
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«Я ответил, что действительно чувствую себя здесь в безопасности и благодарен за это местным властям, что они не оставляют меня своим вниманием», — сказал Небензя.
Дипломат добавил, что они с Хейли договорились поддерживать контакт, однако к настоящему моменту они еще не общались.