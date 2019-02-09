Девять человек погибли из-за ливней в Чили

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что в результате последствий сильных дождей на севере страны погибли девять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вышедшие из берегов реки слегка повредили 820 домов.

Он также добавил, что из-за сильных ливней были полностью разрушены 75 строений.

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Пиньера подчеркнул, что объявил территорию чилийской провинции Лоа зоной катастрофы.

Ранее сообщалось, что лагерь мигрантов в Мексике затопило мощными ливнями.