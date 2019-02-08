В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и восемь пострадали. Об этом сообщает в твиттере испанская ассоциация по защите прав потребителей и пользователей.

Отмечается, что столкновение произошло на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и провинцией Барселоны Монресой. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.

Реклама

«Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и максимальной прозрачности в расследовании причин аварии», — добавили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае почти 30 вагонов сошли с рельсов.