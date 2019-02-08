Самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле
Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в конце взлетно-посадочной полосы на горнолыжном курорте в Альпах, пишет Dauphine libere.
Отмечается, что инцидент случился 8 февраля в одном из крупнейших горнолыжных курортов мира, где любят отдыхать богачи, в Куршевеле. Пассажирский самолет врезался в сугроб, когда совершал посадку. Четыре пассажира получили легкие ранения. Их доставили в местную больницу.
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По предварительным данным, пилот не смог вовремя затормозить, поэтому на скорости влетел в снежную массу.
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