Самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле

Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в конце взлетно-посадочной полосы на горнолыжном курорте в Альпах, пишет Dauphine libere.

Отмечается, что инцидент случился 8 февраля в одном из крупнейших горнолыжных курортов мира, где любят отдыхать богачи, в Куршевеле. Пассажирский самолет врезался в сугроб, когда совершал посадку. Четыре пассажира получили легкие ранения. Их доставили в местную больницу.

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По предварительным данным, пилот не смог вовремя затормозить, поэтому на скорости влетел в снежную массу.

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