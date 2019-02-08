В ЮАР спасли две тысячи брошенных и обезвоженных птенцов фламинго

Тысячи птенцов фламинго были эвакуированы из высыхающего водоема в северной части ЮАР в попытке спасти их, сообщает CNN.

Отмечается, что около 2 тысяч птенцов фламинго были спасены из плотины Камферс в районе Кимберли после того, как их родители бросили птенцов из-за сильной засухи и снижения уровня воды в плотине.

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О них заботится южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц (SANCCOB), который занимается сбором пожертвований на еду и кормит птенцов.

«Птенцы приехали в очень плохом состоянии, так как многие из них были обезвожены. Они были крошечными, некоторые только вылупились, поэтому мы столкнулись с проблемой инфекций», — заявили сотрудники SANCCOB.

По их словам, на данный момент состояние птенцов улучшилось, они получают необходимое питание и лечение.

Птенцы проведут в стационаре еще два-три месяца, но пока неизвестно, вернут ли птенцов в дикую природу или им найдут другой приют.

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