Самолет врезался в фонарный столб в Домодедово

Павел Головкин/AP Photo

В столичном аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб, передает ТАСС.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, проводится доследственная проверка.

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«Самолет столкнулся с мачтой городского освещения», — сообщила Марковец.

По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал.

Ранее самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово.