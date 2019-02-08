Самолет врезался в фонарный столб в Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб, передает ТАСС.
Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, проводится доследственная проверка.
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«Самолет столкнулся с мачтой городского освещения», — сообщила Марковец.
По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал.
Ранее самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово.