Утащивший собак у пограничников тигр Тихон умер в Приморье

В Приморье умер тигр Тихон, который был пойман на погранзаставе, где он утащил служебных собак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АНО «Центр «Амурский тигр».

Ранее на горно-таежном пограничном участке в Уссурийске из запертых вольеров исчезли две служебные собаки. На колючей проволоке нашли клочки тигриной шерсти, и пограничники предположили, что собак могли утащить два тигра. Отмечается, что животное возвращалось к погранзаставе, не выказывало страха перед людьми и не реагировало на отпугивание.

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2 января его поймали и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

«Проведенное специалистами паталогоанатомическое вскрытие позволило установить причину смерти хищника — стремительное истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме и снижением иммунитета, вследствие перенесенных инфекционных болезней», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что тигр в центре реабилитации нормально питался, но в начале февраля его состояние резко ухудшилось — он не стал охотиться на выпущенного в его вольер оленя, стал проявлять меньше активности, появились неестественные для здорового тигра движения.