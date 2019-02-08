Mail: Британия нашла еще двух «отравителей» Скрипалей

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Британские правоохранительные органы полагают, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии помимо «агентов» Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова участвовали еще два россиянина. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в полиции.

По данным издания, полиция Британии представит доказательства об участии еще двух россиян в отравлении Скрипалей в течение «нескольких недель». Также источники рассказали таблоиду, что россияне приехали в страну по туристической визе и в настоящее время находятся в России. Отмечается, что они путешествовали отдельно от Петрова и Боширова и их роль в отравлении «гораздо меньше».

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Ранее газета The Telegraph сообщала, что третий «отравитель» Скрипалей, Федотов, после покушения оставался в Британии.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.