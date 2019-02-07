Во Франции более тысячи человек умерли от эпидемии гриппа

Эпидемия гриппа, охватившая все регионы Франции, с октября 2018 года уже убила 1100 человек, сообщает The Local.

«Все показатели (распространения гриппа) растут — консультации врачей, посещения отделений неотложной помощи, госпитализации. Среди 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа на прошлой неделе более 1800 были госпитализированы», — говорится в последнем отчете национального органа здравоохранения Santé Publique France.

Реклама

Самой большой госпитализированной группой оказались люди, старше 75 лет (43%). Следом за ними — дети до пяти лет (15%).

Согласно последнему отчету национального органа здравоохранения, эпидемия не достигла еще своего пика.

Ранее сообщалось, что в России выросла заболеваемость гриппом.