Возбуждено новое дело против подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ

Полиция возбудила новое уголовное дело в отношении аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.

Ранее Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения, однако потом снова задержали.

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«Другое подразделение полиции задержало его после освобождения по первому уголовному делу», — сказала адвокат.

По предварительным данным, новое дело связано с вандализмом.

Уголовное дело было возбуждено 11 января 2018 года. Срок следствия установлен до 28 февраля.