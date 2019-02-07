В Уганде предложили сделать пышнотелых женщин туристической достопримечательностью

Министр туризма Уганды Годфри Киванда предложил добавить пышнотелых женщин в список туристических достопримечательностей страны, чем вызвал шквал недовольства среди женщин, сообщает «Би-би-си».

Киванда заявил о старте конкурса красоты под названием «Мисс Пышная Уганда», на котором «молодые девушки продемонстрируют свои красивые изгибы».

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«У нас, естественно, есть красивые женщины, на которых приятно смотреть. Почему бы нам не использовать их для продвижения нашей туристической индустрии?», — сказал Киванда.

Отмечается, что туризм является главным источником валютных поступлений для Уганды. С помощью пышных женщин министерство надеется привлечь еще больше туристов и увеличить доходы.

Комментарии Киванды были названы «бесчеловечными» и «унижающими достоинство». Некоторые обвинили министра туризма в том, что он говорит о женщинах, как будто они животные из зоопарка. Ряд женщин призвали Киванду принести извинения за свои слова.

Ранее сообщалось, что японский министр обвинил женщин в низкой рождаемости, за что его раскритиковали и обвинили в сексизме.