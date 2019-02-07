Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей

Официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной обратится в суд с новым иском по делу полковника Дмитрия Захарченко. Об этом он сказал в эфире телеканала «Эфир».

Речь идет об обращении в государственный доход имущества Захарченко на 484 млн руб., которые были нажиты полковником незаконно.

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«Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск по ставшему широко известным Дмитрию Захарченко», — сказал Куренной.

Ранее сообщалось, что у соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрия Сенина могут конфисковать активы на сумму 380 млн. руб.