Вафли с червями подали ульяновским гимназистам
Ученикам гимназии №33 города Ульяновска в столовой подали вафли, в которых дети обнаружили червей. Сначала об этом сообщили в соцсетях, позднее в пресс-службе горадминистрации подтвердили информацию, передает «Российская газета».
В администрации Ульяновска заявили, что их «пятиступенчатая система контроля организации питания в школе дала сбой». Некачественную продукцию изъяли, а по факту происшествия в настоящее время проводится проверка, добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что в горадминистрации готовят обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.
При этом ранее у 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей.
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33 гимназия дети нашли червей в вафлях, которые подавали в столовой ______________________________________ У тебя есть интересные фото и видео? Присылай их в директ �� , либо отмечайте нас на своем видео, фото @new_ulyanovsk Опубликуем анонимно или не анонимно. #Ульяновск #ульск #ulyanovsk #ulsk #новости #ulyanovsk_life