Лисица застряла на льдине на Москве-реке и поранила лапку

На льдине в районе Павелецкой набережной в Москве днем 6 февраля застряла лиса, к настоящему моменту ее уже сняли спасатели, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, в результате инцидента животное поранило лапку, поэтому лисицу решили отправить в подмосковный центр передержки, где ее будут осматривать ветеринары.

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При этом отмечается, что лисица во время спасательной операции вела себя агрессивно и испытала стресс.

Ранее сообщалось, лиса забралась в кровать к жительнице Лондона и покусала ее.