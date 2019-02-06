В Москве задержали главу отдела центральной таможни

В пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России заявили о возбуждении уголовного дела о взятке, в которой подозревают главу отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, в апреле прошлого года он получил 347 тыс. руб. от представителя коммерческой организации.

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Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки). Начальника отдела центральной таможни задержали 5 февраля.

Ранее СК России предъявил новое обвинение экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну.