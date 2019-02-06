В Хабаровском крае почти 30 вагонов сошли с рельсов

В МЧС по Хабаровскому краю проинформировали о сходе с рельсов около 30 вагонов на участке Байкало-Амурской железной дороги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь — Сулу. Речь идет о 27 вагонах, из-за схода которых произошло повреждение железнодорожного полотна.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и аварийно-ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что в Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы.