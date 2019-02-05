В Москве из-за угрозы «минирования» эвакуировали более 20 тысяч человек
В Москве эвакуировали более 20 тысяч человек из-за анонимных звонков с угрозами о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как отмечается, число объектов, в отношении которых поступила такая информация, приблизилось к 90.
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«Из 89 объектов в Москве в настоящее время эвакуировали 21 тысячу человек», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что проверки также ведутся в 25 объектах Московской области.
Ранее сообщалось, что в Москве и области проверяют уже более 100 объектов из-за угрозы «минирования».
Волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.