Папа Римский процитировал «современного автора» Достоевского

Папа Римский Франциск во время выступления в ОАЭ, посвященного диалогу религий, использовал цитату из романа русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы», назвав его при этом «современным писателем», передает РИА «Новости».

Сообщается, что понтифик привел высказывание старца Зосимы из второй книги романа о том, что лгущий самому себе и слушающий свою ложь не различает уже никакой правды. Цитата была дана в контексте высказывания Франциска о диалоге культур.

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При этом, по данным агентства, понтифик назвал Достоевского «современным писателем».

Папа Римский добавил, что прибыл в Абу-Даби как «верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями».

Ранее сообщалось, что школьников ОАЭ освободили от уроков в честь визита понтифика.