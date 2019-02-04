Предъявлены обвинения по делу о взрыве в кафе под Саратовом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/12145669/upload-photo_2019-01-26_21-43-32-pic905-895x505-88609.jpg">

Следователи в Саратовской области предъявили обвинение 46-летней предпринимательнице Марии Куприяновой, в кафе которой в январе взорвался газ, передает РИА «Новости», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время праздника взорвался газовый баллон. В результате инцидента один человек погиб, 29 человек получили ожоги различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Реклама

Как отмечается, Куприяновой предъявлено обвинение в совершении преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Ранее сообщалось о задержании по факту взрыва в кафе под Саратовом.