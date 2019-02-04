Гонконг столкнулся с наплывом диких кабанов

Китайский Гонконг столкнулся с быстрым распространением диких кабанов, крупные млекопитающие все чаще приходят в населенные пункты, сообщает Reuters.

Отмечается, что дикие кабаны периодически совершают набеги на мусорные ямы и палаточные городки. И даже забегали в торговый центр и перебегали через взлетно-посадочную полосу в аэропорту.

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«Большинство гонконгских кабанов уже утратили страх перед людьми. Причиной этого является кормление, из-за которого они теряют свои естественные инстинкты», — сказал Рони Вонг, член общественной группы, выступающей за защиту диких кабанов. Он обнаружил многочисленные места, где жители кормят диких животных, нарушая тем самым закон.

Отсутствие страха у кабанов перед людьми привело к проблемам с безопасностью. Жалобы на диких кабанов увеличились более чем в два раза с 2013 года. Причем в 2017 году было зарегистрировано более 700 инцидентов, включая некоторые нападения на людей.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и заповедников Гонконга думает о том, чтобы начать перемещение кабанов в более дикие районы. Гонконг является одним из самых густонаселенных городов в Китае, расположенном на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось, что Дания решила построить стену против диких кабанов.