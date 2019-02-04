У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей

В Ульяновске у 26 суворовцев обнаружили эхинококкоз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения в регионе.

Эхинококкоз человека — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus.

«Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего», — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

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Отмечается, что заболевшие в настоящее время чувствуют себя хорошо, поэтому их не стали госпитализировать. Однако более 800 учеников и сотрудников училища пройдут обследование.

Кроме того, заболевание не передается от человека к человеку и оно не связано питанием в училище и условиями проживания, добавили в агентстве.

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