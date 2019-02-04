В Совфеде призвали усилить санкции против Украины

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал гибель россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после гибели россиянина следует создать «Список Иванова».

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Он также призвал ввести санкции против причастных к смерти Иванова.

Джамбаров подчеркнул, что необходимо ввести санкции, в частности против украинских правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в украинской колонии россиянин умер от пыток.