В Афинах анархисты напали на посольство Италии
Анархисты из группировки «Рубикон» облили краской посольство Италии в столице Греции. Об этом сообщает Kathimerini.
По данным издания, члены группировки облили краской стену здания посольства Италии.
Как отмечается, анархистам удалось скрыться с места преступления.
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В настоящее время полиция занимается поиском злоумышленников.
Ранее сообщалось, что анархисты из группировки «Рубикон» забросали американское посольство в Афинах бутылками с красной краской.