В Афинах анархисты напали на посольство Италии

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Анархисты из группировки «Рубикон» облили краской посольство Италии в столице Греции. Об этом сообщает Kathimerini.

По данным издания, члены группировки облили краской стену здания посольства Италии.

Как отмечается, анархистам удалось скрыться с места преступления.

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В настоящее время полиция занимается поиском злоумышленников.

Ранее сообщалось, что анархисты из группировки «Рубикон» забросали американское посольство в Афинах бутылками с красной краской.