В Москву вернутся морозы
Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве, передает RT со ссылкой на Гидрометцентр.
Как отмечается, оно начнется 6 февраля.
Уточняется, что ночью в этот день температура воздуха может составить до -10 °С, днем — от -4 до -2 °С.
При этом 7 февраля в столице ночью ожидается до -12 °С, днем — до -6 °С.
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Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 3 февраля.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.