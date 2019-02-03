В Москву вернутся морозы

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Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве, передает RT со ссылкой на Гидрометцентр.

Как отмечается, оно начнется 6 февраля.

Уточняется, что ночью в этот день температура воздуха может составить до -10 °С, днем — от -4 до -2 °С.

При этом 7 февраля в столице ночью ожидается до -12 °С, днем — до -6 °С.

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Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 3 февраля.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.