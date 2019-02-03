Глава новой церкви на Украине возведен на престол
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний возведен на престол, передает «112 Украина».
Уточняется, что с этого момента он окончательно стал митрополитом Киевским и всей Украины.
Как отмечается, церемония проходила на литургии в Соборе Софии Киевской. На ней присутствовал президент Украины Петр Порошенко, а также гости из Константинополя и иерархи из диаспоры.
Ранее сообщалось, что приехавший на интронизацию главы ПЦУ игумен попал в больницу.