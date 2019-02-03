В Минздраве назвали самую ожиревшую возрастную группу россиян

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Согласно данным Министерства здравоохранения России, в 2017 году наибольшее количество пациентов с ожирением было зафиксировано в возрастной группе старше 55 лет. С докладом ознакомился RT.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил большой процент страдающих от ожирения в данной возрастной группе тем, что люди предпенсионного возраста теряют привычку к физической активности, однако продолжают есть столько же еды, сколько и в молодости.

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«Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир», — объяснил диетолог.

При этом эксперт подчеркнул, что в последние годы в России появилось больше молодых людей, страдающих от ожирения.

По данным Минздрава, в 2017 году уровень заболеваемости ожирением в России составил 1,3% (2 миллиона человек). Это более чем на 600 тысяч человек больше, чем в 2016 году, когда такой диагноз поставили 1,24% россиян (1,39 миллиона человек).

Ранее сообщалось, что ожирение «спасло» 135 тысяч призывников от службы в российской армии.